Στη δημοσιότητα έδωσε ο στρατός του Ισραήλ μια ηχογραφημένη συνομιλία μεταξύ ενός Ισραηλινού στρατιώτη και ενός κατοίκου της Γάζας.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο στρατός του Ισραήλ πρόκειται για μια συνομιλία που αποδεικνύει ότι η Χαμάς είναι αυτή που δεν επιτρέπει τους αμάχους να φύγουν από τη Γάζα, χρησιμοποιώντας τους ως ανθρώπινη ασπίδα.

Στην ηχογραφημένη συνομιλία του Ισραηλινού στρατού, ένας στρατιωτικός επικοινωνεί με έναν άνδρα της Γάζας λέγοντας του ότι πρέπει να φύγει από την περιοχή γιατί κινδυνεύει.

Στη συνέχεια, ο άνδρας φαίνεται να απαντά πως δεν μπορεί να φύγει γιατί οι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι. Σε ερώτηση του στρατιωτικού αν η Χαμάς έχει κλείσει τους δρόμους ο ίδιος απαντά καταφατικά.

Συνεχίζει, μάλιστα, δίνοντας λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι από τη Χαμάς.

Στο τέλος της ηχογράφησης ακούγονται πυροβολισμοί.

Ακούστε το βίντεο του Ισραηλινού στρατού:

IDF releases an audio recording of an officer in the Military Intelligence Directorate’s Unit 504 — which specializes in HUMINT — speaking to a Gazan man, during which he describes how Hamas is preventing people from evacuating from the northern part of the Gaza Strip. pic.twitter.com/VgMJO3SzVo