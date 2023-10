Το Ισραήλ διεξάγει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά των μαχητών της Χαμάς για να επιφέρει μόνιμη αλλαγή και να διαφυλάξει το μέλλον του εβραϊκού κράτους ως μιας ευημερούσας δημοκρατίας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, κατά την κοινή συνέντευξή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Λόιντ Όστιν.

«Πολεμούμε για την πατρίδα μας. Πολεμούμε για το μέλλον μας», είπε. «Η πορεία θα είναι μακρά, αλλά στο τέλος σας υπόσχομαι ότι θα κερδίσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά για την σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος για την ύπαρξη του Ισραήλ ως μιας ευημερούσας χώρας, ενός δημοκρατικού κράτους, της πατρίδας του εβραϊκού λαού», ανέφερε ο Γκάλαντ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ είπε ακόμη ότι η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς είναι μέρος ενός «άξονα του κακού» που περιλαμβάνει το Ιράν.

Σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφο αν η Τεχεράνη έδωσε τη συγκατάθεσή της στην επίθεση της Χαμάς το περασμένο Σάββατο, ο Γκάλαντ είπε: «Δεν έχει σημασία… γιατί η ιδέα είναι μια ιρανική ιδέα».

«Το Ιράν, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ είναι ενιαίο σύνολο, αυτό του κακού. Οτιδήποτε διευθύνεται γενικά από το Ιράν, χρηματοδοτείται από εκεί, οι ιδέες σχηματίζονται στο Ιράν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

