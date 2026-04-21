Ισραήλ και Λίβανος σε β’ γύρο συνομιλιών την Πέμπτη στην Ουάσινγκτον

Σε επίπεδο πρεσβευτών και αυτές οι συνομιλίες - Κατά των διαπραγματεύσεων η Χεζμπολάχ που κατηγόρησε εκ νέου το Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός
Και ενώ οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν στον αέρα (η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει την συμμετοχή της στον β΄ γύρο των διαπραγματεύσεων), Ισραήλ και Λίβανος θα κάτσουν ξανά στο τραπέζι του διαλόγου την Πέμπτη, στην Ουάσιγκτον.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (20.04.2026) πως οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν τον β’ γύρο τον συνομιλιών Ισραήλ – Λιβάνου, εν μέσω της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν,

«Συνεχίζουμε να διευκολύνουμε τις συνομιλίες, απευθείας και με καλή πίστη, ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις», είπε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας πως θα γίνουν ξανά σε επίπεδο πρεσβευτών, όπως και ο πρώτος γύρος της 14ης Απριλίου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε ότι οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ -τις οποίες απορρίπτει η Χεζμπολάχ- έχουν σκοπό να εξασφαλιστεί ο τερματισμός του πολέμου με διάρκεια και της ισραηλινής κατοχής τομέων του νότιου τμήματος της χώρας.

Παρότι εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός από την Παρασκευή ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι διεξήχθη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με μη επανδρωμένο εναέριο στον νότο, στην Κακάιγιατ αλ Τζισρ, σε όχθη του ποταμού Λιτάνι.

Οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν 2.387 ανθρώπους και ανάγκασαν πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με επίσημο επικαιροποιημένο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Η δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντηση την περασμένη εβδομάδα των πρεσβευτών του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ, την πρώτη έπειτα από δεκαετίες.

Την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο απαιτούσε η Τεχεράνη, χαρακτηρίζοντας την εφαρμογή της απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον ενόψει του τερματισμού του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Η Ουάσιγκτον ωστόσο επιμένει ότι οι δύο φάκελοι δεν συνδέονται.

