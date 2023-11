Καθυστερεί η απελευθέρωση των 13 ομήρων από τη Χαμάς και η επιστροφή τους στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας (25.11.2023) της εφαρμογής της συμφωνίας για προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τηρεί το δικό του μέρος της συμφωνίας, καθώς δεν επιτρέπει σε πολλά φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν στη Γάζα, γι’ αυτό και θα καθυστερήσει την παράδοση των ομήρων.

Λίγο νωρίτερα, μια πηγή προσκείμενη στη Χαμάς είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωση «ξεκίνησε να παραδίδει τη δεύτερη ομάδα» των ομήρων στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, ωστόσο η επίσημη ανακοίνωση των Ταξιαρχιών δεν επιβεβαιώνει αυτήν την εκδοχή.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, οι όμηροι δεν έχουν παραδοθεί ακόμη στον Ερυθρό Σταυρό.

Η δεύτερη ομάδα, σύμφωνα με την πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, αποτελείται από 14 άτομα –άλλες πηγές κάνουν λόγο για 13– και θα παραδοθεί στους εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή του Χαν Γιουνίς, στα νότια της Γάζας.

#BREAKING Al-Qassam Brigades delays 2nd group of hostages release until Israel adheres to criteria for releasing prisoners, which include allowing relief trucks into northern Gaza pic.twitter.com/sy31Xehrz6