Ισραήλ: Νέα επίθεση με ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ – Δύο τραυματίες

Οι σειρήνες ήχησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (05.08.2024) στο Ισραήλ, όταν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης των IDF τραυματίστηκαν ελαφρά σε πλήγμα ρουκέτας που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ σε περιοχή στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό.

Όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός οι στόχοι αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, όμως μία ρουκέτα έπεσε στο κιμπούτς Ayelet HaShahar στο βόρειο Ισραήλ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά ένας αξιωματικός του Ισραηλινού Στρατού και ένας στρατιώτης.

Είχαν προηγηθεί νωρίτερα συναγερμοί για ύποπτη διείσδυση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε διάφορες περιοχές κατά μήκος των βόρειων συνόρων, μεταξύ άλλων και στην Kiryat Shmona.

Λίγο μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, οι IDF δήλωσαν ότι το περιστατικό που προκάλεσε τους συναγερμούς είχε λήξει και δεν διευκρίνισαν περαιτέρω.

BREAKING: Israeli officials say Iran attack on Israel is Imminent, Bloomberg reports.



“Israeli officials said any assaults, expected imminently, were likely to be simultaneous and could come from Hezbollah in Lebanon, the Houthis in Yemen and Iran itself.” pic.twitter.com/QEqenjmB1d