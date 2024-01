Τρεις Παλαιστίνιοι μαχητές έπεσαν νεκροί από πυρά στρατιωτών του Ισραήλ μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν σε εβραϊκό οικισμό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσαν αργά χθες Παρασκευή (12.1.2024) το βράδυ οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Οι τρεις Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών του Ισραήλ που εκτελούσαν περιπολία στον εβραϊκό οικισμό Αντόρα στη Δυτική Όχθη και οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας ανταπέδωσαν τα πυρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι επιτιθέμενοι είχαν επίσης στην κατοχή τους τσεκούρια, μαχαίρια και εμπρηστικούς μηχανισμούς, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ένας 34χρονος Ισραηλινός τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών.

Σε βίντεο που μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ – δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά του από ανεξάρτητες πηγές – φέρεται να δείχνει τη στιγμή που οι Παλαιστίνιοι μαχητές εισέβαλαν στον εβραϊκό οικισμό.

Surveillance camera footage shows the three armed Palestinians breaking into the settlement of Adora this evening, before being shot dead by security forces. pic.twitter.com/gbeKZWq7vQ