Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία αξία για τους τρομοκράτες της Χαμάς. Αυτό αποδεικνύεται από τα βίντεο που βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας ειδικά από το περασμένο Σάββατο στο νότιο Ισραήλ, όταν σφαγιάστηκαν άμαχοι με λύσσα και μανία που θύμισε τις εποχές του ISIS.

Στα βίντεο που θα δείτε – το ένα αναλύθηκε από τους δημοσιογράφους της Washington Post – 4 άμαχοι πέφτουν θύματα απαγωγής από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Λίγη ώρα αργότερα κείτονται νεκροί στη μέση του δρόμου.

Washington Post analysis of Hamas videos shows they killed four hostages shortly after taking them captive on Saturday morning. pic.twitter.com/oqcoqRY1gE

Στο δεύτερο βίντεο, κάμερα ασφαλείας καταγράφει την εκτέλεση αγνώστου αριθμού αμάχων που είχαν κρυφτεί σε καταφύγιο. Όσοι προσπάθησαν να διαφύγουν εκτελέστηκαν και για να βεβαιωθούν ότι τους σκότωσαν όλους έριξαν μέσα στο καταφύγιο χειροβομβίδα.

WARNING: GRAPHIC

Dashcam footage shows Hamas terrorists executing people in a bomb shelter and shooting people who tried to run away. At the end, they threw a grenade to finish off those who were hiding. pic.twitter.com/kGQDj0DdhJ