Κόσμος

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου αποκάλεσε «αδύναμο» τον Βέλγο ομόλογό του επειδή θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

«Επιδιώκει να κατευνάσει την ισλαμική τρομοκρατία θυσιάζοντας το Ισραήλ» τονίζει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS / Ronen Zvulun / Pool

Με επιθετικό τρόπο απάντησε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον Βέλγο ομόλογό του, αφού οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν χθες Τρίτη (02.09.2025) ότι θα αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Ειδικότερα, το γραφείο του Νετανιάχου, σε ανάρτηση που έκανε στα social media, χαρακτήρισε «αδύναμο ηγέτη» τον πρωθυπουργό του Βελγίου, ενώ τον κατηγορεί ότι «επιδιώκει να κατευνάσει την ισλαμική τρομοκρατία θυσιάζοντας το Ισραήλ».

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εξοργιστεί από τις δεσμεύσεις Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αυστραλίας και τώρα του Βελγίου, να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτό τον μήνα.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου «θέλει να ταΐσει τον τρομοκράτη κροκόδειλο πριν καταβροχθίσει το Βέλγιο», έγραψε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο X.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου επιτέθηκε με παρόμοιο τρόπο στον Αυστραλό πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανέζι, τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντάς τον επίσης «αδύναμο» αφότου η Καμπέρα ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος και στη συνέχεια απαγόρευσε σε έναν ακροδεξιό Ισραηλινό βουλευτή την είσοδο στη χώρα.

Κόσμος
