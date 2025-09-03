Ισραήλ: Ο Νετανιάχου αποκάλεσε «αδύναμο» τον Βέλγο ομόλογό του επειδή θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Με επιθετικό τρόπο απάντησε το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον Βέλγο ομόλογό του, αφού οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν χθες Τρίτη (02.09.2025) ότι θα αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Ειδικότερα, το γραφείο του Νετανιάχου, σε ανάρτηση που έκανε στα social media, χαρακτήρισε «αδύναμο ηγέτη» τον πρωθυπουργό του Βελγίου, ενώ τον κατηγορεί ότι «επιδιώκει να κατευνάσει την ισλαμική τρομοκρατία θυσιάζοντας το Ισραήλ».

Η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει εξοργιστεί από τις δεσμεύσεις Γαλλίας, Βρετανίας, Καναδά, Αυστραλίας και τώρα του Βελγίου, να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτό τον μήνα.

Prime Minister’s Office:



Belgian Prime Minister de Wever is a weak leader who seeks to appease Islamic terrorism by sacrificing Israel. He wants to feed the terrorist crocodile before it devours Belgium. Israel will won’t go along and will continue to defend itself. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 3, 2025

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου «θέλει να ταΐσει τον τρομοκράτη κροκόδειλο πριν καταβροχθίσει το Βέλγιο», έγραψε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο X.

«Το Ισραήλ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου επιτέθηκε με παρόμοιο τρόπο στον Αυστραλό πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανέζι, τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντάς τον επίσης «αδύναμο» αφότου η Καμπέρα ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος και στη συνέχεια απαγόρευσε σε έναν ακροδεξιό Ισραηλινό βουλευτή την είσοδο στη χώρα.