Ισραήλ: Ο τελευταίος DJ του Nova Festival περιγράφει το αιματοκύλισμα της Χαμάς πριν 1 χρόνο

Ένας χρόνος «κλείνει» αύριο από τότε που τρομοκράτες της Χαμάς σκόρπισαν τον τρόμο σκοτώνοντας περίπου 1200 άτομα στο Nova Festival που γινόταν στο Ισραήλ.

Ο Yarin Ilovich, είναι επιζών και ο τελευταίος DJ που έπαιξε στο μουσικό φεστιβάλ Supernova στο Ισραήλ πριν την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Ο «Artifex» όπως είναι το ψευδώνυμό του περιέγραψε σε πρόσφατη συνέντευξή του το πως βίωσε την επίθεση της Χαμάς από την ώρα που η μουσική διακόπηκε και οι φωνές χιλιάδων νέων σιώπησαν για πάντα.

«Ήταν ακόμα σκοτάδι», θυμάται τη στιγμή που άρχισε να κλείνει το τηλέφωνο. 5:35 π.μ. Η τέλεια στιγμή για τον DJ. Λίγο αργότερα άρχισε σιγά σιγά να ανατέλλει ο ήλιος και λεπτό προς λεπτό ο ουρανός έλαμπε λίγο. «Αυτή είναι μια ιδιαίτερη στιγμή ενός πάρτι psytrance», λέει ο Ilovich.

«Αυτή η αλλαγή από το σκοτάδι στο φως. Υπάρχει κάτι μυστήριο σε αυτό. Πραγματικά κοιτάτε ο ένας τον άλλον για πρώτη φορά. Βλέπετε τα χαμόγελα στα πρόσωπα των ανθρώπων στην πίστα. Δημιουργεί μια ιδιαίτερη ενέργεια, είναι μια γεμάτη στιγμή», τονίζει.

The outdoor Nova Festival event in a rural farmland area near the Gaza-Israel border was supposed to be an all-night dance party, celebrating the Jewish holiday of Sukkot.



Just before Hamas’s paratroopers landed in the festival area. https://t.co/j5HMSU7pWi pic.twitter.com/LumGePNcoQ