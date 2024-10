Ισραήλ: Πάνω από 230 επιθέσεις σε Γάζα και Λίβανο – Τουλάχιστον 21 νεκροί σε χριστιανικό χωριό

Την ώρα που όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει το σφυροκόπημα σε Γάζα και Λίβανο.

Σύμφωνα με τον IDF τις τελευταίες 24 ώρες ο στρατός του Ισραήλ έπληξε πάνω 230 στόχους τόσο στη Γάζα όσο και στον Λίβανο.

Συγκεκριμένα ο στρατός του Ισραήλ έπληξε 200 θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών ρουκετών και αντιαρματικών θέσεων.

Το Times of Israel αναφέρει πως δεκάδες ένοπλοι της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με ισραηλινά στρατεύματα.

Στη βόρεια Γάζα, το Ισραήλ συνέχισε της επιχειρήσεις στην Τζαμπαλίγια.

Το Ισραήλ επέκτεινε χθες, Δευτέρα (14.10.2024), τους στόχους του στον πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους σε αεροπορική επιδρομή στο βόρειο τμήμα της χώρας, την ίδια ώρα χιλιάδες Ισραηλινοί έσπευσαν στα καταφύγια για να προστατευθούν από τα βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

Μέχρι τώρα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον Λίβανο επικεντρώνονταν στην κοιλάδα Μπεκάα στα ανατολικά, στα νότια προάστια της Βηρυτού και στον νότο, όπου επεισόδια στα οποία ενεπλάκησαν Ισραηλινοί στρατιώτες με κυανόκρανους του ΟΗΕ προκαλούν διπλωματική ένταση.

Το πλήγμα στο χωριό Άιτο, οι κάτοικοι του οποίου είναι κυρίως χριστιανοί, είχε στόχο σπίτι που είχαν ενοικιάσει οικογένειες εκτοπισμένων, δήλωσε ο δήμαρχός του Τζόσεφ Τραντ στο Reuters.

Εκτός από τους 21 νεκρούς άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από αυτή την αεροπορική επίθεση του Ισραήλ, ανακοίνωσε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

