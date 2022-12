Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ επιτέθηκε στο Al Jazeera, το οποίο προσέφυγε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονία της παλαιστίνιας δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ , η οποία πυροβολήθηκε στη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στη Δυτική Όχθη τον Μάιο.

“Κανένας δεν θα ανακρίνει στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και κανένας δεν θα μας κάνει μάθημα για την ηθική στο πεδίο μάχης και σίγουρα όχι το δίκτυο Al Jazeera”, είπε ο Λαπίντ.

Νωρίτερα σήμερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εις βάρος των ισραηλινών δυνάμεων για τη δολοφονία της παλαιστίνιας δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ , η οποία πυροβολήθηκε στη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στη Δυτική Όχθη τον Μάιο.

Η προσφυγή κατατίθεται έπειτα από την έρευνα που έκανε για την υπόθεση η νομική ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου, όπως ανέφερε στο Twitter το Al Jazeera.

Από τα πρώτα ονόματα του Al Jazeera, η ανταποκρίτρια του τηλεοπτικού σταθμού στα παλαιστινιακά εδάφη φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο με την ένδειξη «Τύπος» και δημοσιογραφικό κράνος όταν σκοτώθηκε από σφαίρα στο κεφάλι στις 11 Μαΐου στην Τζενίν.

Al Jazeera has just released a new film on the Israeli occupation military’s killing of the renowned Palestinian-American journalist Shireen Abu Akleh and its aftermath – including US participation in the Israeli cover up.pic.twitter.com/K2bI47i9th