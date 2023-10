Από ένα «απρόοπτο» συνοδεύτηκε η επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στην πρωτεύουσα του Ισραήλ Τελ Αβίβ.

Την ώρα που οι κυρίες ντερ Λάιεν και Μέτσολα ήταν προγραμματισμένο να γίνουν δεκτές από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, ήχησαν οι σειρήνες που προειδοποιούσαν για πιθανή επίθεση της Χαμάς με ρουκέτες, όπως συμβαίνει σχεδόν καθημερινά από το περασμένο Σάββατο, οπότε η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση εξαπέλυσε την αιφνιδιαστική και φονική επίθεσή της.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν με την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και ο Πρόεδρος του Ισραήλ οδηγήθηκαν σε καταφύγιο που βρίσκεται στο κτίριο στο οποίο θα γίνονταν η συνάντησή τους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η κυρία ντερ Λάιεν – που άλλωστε έχει επισκεφτεί επανειλημμένα και το εμπόλεμο Κίεβο – ήταν ψύχραιμη και ασπάστηκε τον Πρόεδρο του Ισραήλ, κ. Χέρτζογκ, ενώ η κυρία Μέτσολα έδειχνε κάπως πιο σαστισμένη.

Νωρίτερα οι κυρίες ντερ Λάιεν και Μέτσολα είχαν επισκεφτεί το χωριό Κφαρ Άτσα, στο οποίο εντοπίστηκαν δεκάδες νεκροί με φρικτό τρόπο από μέλη της Χαμάς.

«Ένα από τα επίκεντρα των φρικαλεοτήτων που διέπραξε η Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η φρίκη αυτού που συνέβη εδώ είναι ανείπωτη.

Θρηνούμε με τις οικογένειες των θυμάτων», έγραψε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον λογαριασμό της στο Twitter..

