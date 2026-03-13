Ισραήλ: «Σκοτώσαμε τρεις μαχητές της Χεζμπολάχ με πλήγμα ακριβείας στον Λίβανο» – Δείτε πλάνα

Στελέχη των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών είχαν εντοπίσει τα μέλη της Χεζμπολάχ, τα ταυτοποίησαν και έπειτα έδωσαν εντολή για την εξόντωσή τους
Πυκνός καπνός στη Βυρητό μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό / REUTERS / Mohamed Azakir

Συνεχίζονται τα ανελέητα πλήγματα του Ισραήλ εναντίον δυνάμεων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, με μεγαλύτερη έμφαση στη Βηρυτό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τον θάνατο τριών μαχητών της Χεζμπολάχ μετά από επίθεση ακριβείας στο νότιο Λίβανο, με τους IDF να δημοσιεύουν σχετικά πλάνα.

Μάλιστα, διευκρινίζουν ότι στελέχη των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών είχαν εντοπίσει τα μέλη της Χεζμπολάχ, τα ταυτοποίησαν και έπειτα έδωσαν εντολή για την εξόντωσή τους.

Η 91η μεραρχία του ισραηλινού στρατόυ έχει αναπτυχθεί στον ανατολικό τομέα του νότιου Λιβάνου, στο πλαίσιο της χερσαίας εισβολής περιορισμένης κλίμακας των IDF στη γειτονική τους χώρα, αφότου η Χεζμπολάχ ενεπλάκη στον πόλεμο υπέρ του Ιράν, στις 2 Μαρτίου 2026.

