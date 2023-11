Συγγενείς ομήρων, που απήχθησαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, αναχώρησαν σήμερα από το Τελ Αβίβ για μια πορεία πέντε ημερών μέχρι την Ιερουσαλήμ ζητώντας «μια συμφωνία για τους ομήρους τώρα».

Η πορεία αυτή των 63 χιλιομέτρων θα περάσει από το κέντρο της χώρας και πρόκειται να οδηγήσει μέχρι το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου όπου οι συγγενείς θα απαιτήσουν απ’ αυτόν «την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων» της Χαμάς, εξήγησε το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Εξαφανισθέντων.

Η οργάνωση αυτή, η οποία δημιουργήθηκε μετά τις 7 Οκτωβρίου, όταν 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 240 απήχθησαν από την Χαμάς πολλαπλασιάζει τις εκδηλωσεις και τις ομιλίες για να διατηρήσει την πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

Ο Γιουβάλ Χαράν, ο πατέρας του οποίου Αβσαλόμ σκοτώθηκε και η μητέρα, η Σοσάν, απήχθη μαζί με άλλα έξι μέλη της οικογένειάς του, είναι ο πρωτεργάτης αυτής της νέας πρωτοβουλίας, εξήγησαν οι οργανωτές.

Με τα πορτρέτα των ομήρων τυπωμένα πάνω σε μαύρα μπλουζάκια ή σε αφίσες, περισσότεροι από εκατό συγγενείς και υποστηρικτές τους ξεκίνησαν το μεσημέρι από την πλατεία του μουσείου καλών τεχνών του Τελ Αβίβ, που έχει γίνει το σημείο όπου συγκεντρώνονται.

«Συμφωνία για τους ομήρους τώρα» έγραφαν πλακάτ των διαδηλωτών. Τις τελευταίες ημέρες, δηλώσεις για το θέμα αυτό από τη Χαμάς, όπως και από την ισραηλινή κυβένηση, έχουν φέρει στο προσκήνιο αυτή την πιθανότητα.

