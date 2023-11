Τραγικά είναι τα νέα που έρχονται ξανά από τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν ότι βρήκαν τη σορό της Shani Gabay, της 26χρονης που αγνοείτο από τις 7 Οκτωβρίου μετά την επίθεση της Χαμάς στο μουσικό φεστιβάλ Σούπερ Νόβα και θεωρείτο ότι ήταν όμηρός τους.

Η Shani Gabay δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες της Χαμάς – μαζί με άλλους 300 και περισσότερους νέους ανθρώπους – κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους στο μουσικό φεστιβάλ Σούπερ Νόβα, που γινόταν στο κιμπούτς Ρεΐμ στις 7 Οκτωβρίου, την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος στο Ισραήλ.

Η 26χρονη θεωρείτο αγνοούμενη μέχρι σήμερα και τα στοιχεία της είχαν κυκλοφορήσει στο ίντερνετ και στα social media μαζί με αυτά των υπόλοιπων ομήρων της Χαμάς, σε περίπτωση που είχε πέσει στα χέρια των τρομοκρατών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Jerusalem Post και το CNN, οι IDF εντόπισαν τη σορό της ενώ η δημαρχεία της Yokneam, της πόλης καταγωγής της, επιβεβαίωσε τον θάνατό της.

The body of Shani Gabay, who went missing after the Hamas massacre on October 7, was found on Wednesday. May her memory be a blessing. 🕯️



Learn more about her story: https://t.co/vBj5KSI8Nz pic.twitter.com/UN2SGDIB3w