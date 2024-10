Ισραηλινά χτυπήματα στη Βηρυτό, το ένα δίπλα στην πρεσβεία του Ιράν – Βίντεο από την επίθεση

Για ακόμα ένα βράδυ, το Ισραήλ «σφυροκοπά» την Βηρυτό, με τον πρώτο στόχο του το βράδυ της Τετάρτης (23/10/24) να είναι λίγα μέτρα από την πρεσβεία του Ιράν στην πόλη.

Το συγκεκριμένο χτύπημα του Ισραήλ έγινε στο δεύτερο όροφο κτιρίου, πάνω από σούπερ μάρκετ και πολύ κοντά στην πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό.

Reports of a Targeted Strike on a Building near the Iranian Embassy in Beirut. pic.twitter.com/rLTjywqmZu — OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024

The Floor of the Building near the Iranian Embassy in Southern Beirut which was Targeted by an Israel Airstrike, was Totally Destroyed. pic.twitter.com/fKRU6haaML — OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024

This Strike comes only hours after the Israel Defense Force stated that Iranian Military Advisors were located at the Iranian Embassy in Beirut, where they were assisting Hezbollah with Missile and Drone Attacks on Israel. https://t.co/q1V4aalP3d — OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Χεζμπολάχ στη συνέχεια απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το κτίριο που χτυπήθηκε στη νότια Βηρυτό, με αναφορές να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Όμως δεν ήταν το μοναδικό χτύπημα στη Βηρυτό, καθώς ακολούθησαν και άλλες εκρήξεις στο Νότιο Τομέα της πόλης που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Secondary Explosions seen following an Israeli Airstrike in the Southern Suburbs of Beirut. pic.twitter.com/F0yi7zVJ8g — OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024

Heavy Israeli strikes on Beirut’s southern suburbs tonight pic.twitter.com/6j86oTWAn3 — Timour Azhari (@timourazhari) October 23, 2024

Το φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου μετέδωσε ότι ένα γραφείο του έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης.

Σε ενημερωτικό μήνυμα στον ιστότοπο του τηλεοπτικού δικτύου, διευκρινίζεται πως το γραφείο «είχε εκκενωθεί» πριν από τον βομβαρδισμό του πολυώροφου κτιρίου στο οποίο στεγαζόταν, σε προάστιο της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Ήχησαν σειρήνες στο Ισραήλ για εκτόξευση ρουκετών από τον Λίβανο – Η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι απώθησε ισραηλινά στρατεύματα στα σύνορα

Λίγο νωρίτερα, είχαν ηχήσει σειρήνες συναγερμού στο Τελ Αβίβ και σε άλλες περιοχές του κεντρικού Ισραήλ εξαιτίας ρουκετών που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ενημέρωσαν ότι τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, εκ των οποίων δύο αναχαιτίστηκαν. Ρεπορτάζ του δικτύου Channel 12 αναφέρει ότι δύο ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από τις IDF και άλλες δύο έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

🚨Sirens sounding in central Israel for the second time today🚨 pic.twitter.com/E42QQIDM2H — Israel Defense Forces (@IDF) October 23, 2024

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μιας ισραηλινής στρατιωτικής βάσης που βρίσκεται στα νότια της Χάιφα, της μεγαλύτερης πόλης του βόρειου Ισραήλ.

Στην ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση υποστηρίζει ότι οι μαχητές της εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση με «ένα σμήνος drone στη βάση Τιράτ Κάρμελ».

Η οργάνωση Χεζμπολάχ υποστήριξε επίσης, ότι χρησιμοποίησε «πυραύλους ακριβείας» και νέους τύπους μη επανδρωμένων αεροσκαφών, για πρώτη φορά στις συγκρούσεις της με τον ισραηλινό στρατό.

Two Interceptions seen to the North of Tel Aviv. pic.twitter.com/u4whPeMi7J — OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024

Αυτή είναι η τρίτη επίθεση στη Χάιφα και τα περίχωρά της για την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη η Χεζμπολάχ μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Νωρίτερα σήμερα ανέφερε ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στα βόρεια της Χάιφα. Η «ομοβροντία ρουκετών» είχε ως στόχο «τη βάση Ζοφολόν», ανέφερε η οργάνωση.

Στο μεταξύ, η Χεζμπολάχ ισχυρίζεται ότι απώθησε ισραηλινούς στρατιώτες που επιχείρησαν νωρίτερα να περάσουν τα σύνορα.

Κατά την «απόπειρα διείσδυσης» ισραηλινών στρατιωτών κοντά στο χωριό Αϊταρούν, οι εισβολείς δέχθηκαν καταιγισμό πυρών και ρουκέτες, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν «να υποχωρήσουν πίσω από τα σύνορα», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.