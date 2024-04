Ισραηλινή όμηρος περιγράφει τη φρίκη στα χέρια της Χαμάς: «Με σημάδευε με όπλο και έλεγε ότι θα μου τινάξει τα μυαλά στον αέρα»

Έμεινε αιχμάλωτη στα χέρια τρομοκρατών επί 54 μέρες και κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι στο πλαίσιο της εκεχειρίας Ισραήλ και Χαμάς. Πλέον η 54χρονη Μοran Stella Yanai περιγράφει όλα όσα έζησε στα χέρια των απαγωγέων της.

Η ίδια απήχθη κατά την εισβολή της Χαμάς σε ισραηλινά εδάφη την 7η Οκτωβρίου και μίλησε στο BBC για όλα όσα έγιναν τις 54 μέρες που ήταν αιχμάλωτη στα χέρια των τρομοκρατών.

«Δεν μίλησαν, απλώς με άρπαξαν» είπε και συνέχισε λέγοντας πως: «Όλοι άρχισαν να τρέχουν, εγώ πήδηξα και έσπασα το πόδι μου και με έπιασαν».

«Άρχισαν να με πετάνε από τον έναν στον άλλο και με έβαλαν στο αυτοκίνητο. Δύο τρομοκράτες μπροστά, τέσσερις στο πίσω κάθισμα, άλλοι τρεις στο πορτμπαγκάζ, και μόνο εγώ πάνω σε όλους».

Ξαφνικά κατάλαβε πως το αυτοκίνητο σταμάτησε και η πόρτα άνοιξε: «Ένιωσα ότι κάποιος προσπαθούσε να τραβήξει το πόδι μου… Το μόνο που μπορείς να σκεφτείς εκείνη τη στιγμή είναι: σε παρακαλώ, ας τελειώσει γρήγορα. Ένα χτύπημα στο κεφάλι και δεν θα αισθανθώ τίποτα. Αν είναι να συμβεί, κάνε το γρήγορα».

Ωστόσο, η πόρτα έκλεισε ξανά και το αυτοκίνητο συνέχισε την πορεία του. Αργότερα, όπως κατάλαβε είχε πουληθεί στη Χαμάς.

Moran Stella Yanai (40) was kidnapped from Israel into Gaza and held hostage



She was sexually assaulted by the #HamasRapists with their ‘necessary checks’ on female captives pic.twitter.com/QdwYMINxZ3