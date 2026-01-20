Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα χτυπά τη Γη: Προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, απόκοσμες εικόνες

Απόκοσμες εικόνες σχηματίστηκαν στον ουρανό από την ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που άρχισε να χτυπά πολλές περιοχές του πλανήτη.

Από την ηλιακή καταιγίδα μπορεί να προκλήθηκαν προβλήματα σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες δορυφόρων, οι εικόνες όμως που αντίκριζαν κοιτώντας τον ουρανό αποζημίωσαν τους πάντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γεωμαγνητική καταιγίδα αυτή τοποθετείται στο επίπεδο 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα, εξήγησε με βίντεο που δημοσιοποίησε ο ειδικός Σον Ντολ του αμερικανικού κέντρου προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών (SWPC).

Αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, πάντως με μικρότερη ένταση, σύμφωνα με το κέντρο.

Αν και ο πλανήτης έζησε το 2024 γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5, του μέγιστου στην κλίμακα, για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια, η τρέχουσα ηλιακή καταιγίδα είναι η πιο ισχυρή που έχει παρατηρηθεί «από το 2003», εξήγησε ο κ. Ντολ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Οκτώβριο του 2023, η λεγόμενη ηλιακή καταιγίδα «του Χάλογουιν» είχε βυθίσει τομείς της Σουηδίας στο σκοτάδι κι είχε προκαλέσει ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στη Νότια Αφρική.

Northern lights over Edenderry captured by @DeclanQuinlan1 pic.twitter.com/2kZTqElsLk — Liz Luke (@lizofladlane) January 19, 2026

Τα φαινόμενα αυτής της έντασης είναι σπάνια και συνδέονται με την ηλιακή δραστηριότητα.

Aurora borealis from an airplane.pic.twitter.com/BeLIz08xJp — Aesthetics (@aestheticspost_) January 19, 2026

Η ηλιακή καταιγίδα σε εξέλιξη προκλήθηκε από «ισχυρή ηλιακή έκρηξη που έγινε χθες», σύμφωνα με τον κ. Ντολ.

Ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν προκαλούν διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της γης, με αποτέλεσμα κάποιες φορές φαινόμενα όπως η εμφάνιση βόρειου σέλαος, η επιδείνωση των επικοινωνιών υψηλών συχνοτήτων, η υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και οι ανωμαλίες στις λειτουργίες δορυφόρων.

Can’t believe this was the view over County Meath! The Northern Lights came out to play and the sky was absolutely electric. Anyone else catch the show? #NorthernLights #AuroraBorealis #CountyMeath #Ireland #SkyWatch pic.twitter.com/FTvZEezt0O — Prashant Shukla (@Prashant24) January 19, 2026

Η καταιγίδα σε εξέλιξη ίσως προκαλέσει βόρειο σέλας σε περιοχές όπου δεν είναι διόλου συνηθισμένα τέτοια φαινόμενα. Μπορεί να παρατηρηθούν σε τομείς των ΗΠΑ, ως και στην Αλαμπάμα (νότια), σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.