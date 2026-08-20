Κόσμος

Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού – Στους δρόμους οι κάτοικοι

Mαθητές, τρομοκρατημένοι από τη δόνηση, εγκατέλειψαν τις αίθουσες και έτρεξαν προς ασφαλέστερο σημείο για να προστατευτούν
Σεισμός στο Περού
Σεισμός στο Περού
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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP).

Το επίκεντρο του σεισμού στο Περού εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.

To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή ακόμη και στην πρωτεύουσα του Περού, Λίμα. Ο επικεφαλής του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του Περού (IGP), Hernando Tavera, δήλωσε στο Canal N ότι, λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε αντιληπτή με ιδιαίτερη ένταση.

Όπως ανέφερε, ο σεισμός έγινε αισθητός στις περιοχές της Αρεκίπα, της Ίκα και του Αμπανκάι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές, αρκετοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή καταρρεύσεις κτιρίων, με τις αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση και να αξιολογούν τις επιπτώσεις της σεισμικής δόνησης.

Στο Κούσκο, περίπου 575 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, κάμερες ασφαλείας σε σχολείο κατέγραψαν τη στιγμή που οι μαθητές, τρομοκρατημένοι από τη δόνηση, εγκατέλειψαν τις αίθουσες και έτρεξαν προς ασφαλέστερο σημείο για να προστατευτούν.

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