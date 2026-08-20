Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στο Περού – Στους δρόμους οι κάτοικοι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (Instituto Geofísico del Perú / IGP).

Το επίκεντρο του σεισμού στο Περού εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.

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To ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) ανέφεραν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 βαθμών.

🚨 BREAKING: Peru Rocked by 7.2 Quake #WATCH🚨 A magnitude 7.2 earthquake struck Ayacucho’s Parinacochas province, 35 km north of Coracora, at a depth of 108 km. The Geophysical Institute of Peru (IGP) reports intensity levels III–IV in Coracora.pic.twitter.com/QqvW1wuwvM https://t.co/RfxSrkIodo — War Updates FC (@k_c_shivansh) August 20, 2026

🇵🇪 NOW: Ayacucho reels after 7.2 quake

Images show residents pouring into the streets of Coracora, Ayacucho, Peru moments after the magnitude 7.2 earthquake struck Thursday afternoon.pic.twitter.com/hYcfHtbthY https://t.co/ChxPDLrSaw — War Updates FC (@k_c_shivansh) August 20, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή ακόμη και στην πρωτεύουσα του Περού, Λίμα. Ο επικεφαλής του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του Περού (IGP), Hernando Tavera, δήλωσε στο Canal N ότι, λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε αντιληπτή με ιδιαίτερη ένταση.

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Όπως ανέφερε, ο σεισμός έγινε αισθητός στις περιοχές της Αρεκίπα, της Ίκα και του Αμπανκάι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσαν οι αρμόδιες αρχές, αρκετοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους.

🔴 BREAKING: Video shows the aftermath inside a school in Ayacucho, Peru 🇵🇪 following the powerful M7.2 earthquake that struck the region on Thursday.



pic.twitter.com/qKP5pHyBxB — PageWatcher (@page_watcher) August 20, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή καταρρεύσεις κτιρίων, με τις αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση και να αξιολογούν τις επιπτώσεις της σεισμικής δόνησης.

‼️🇵🇪 | URGENTE — Perú cifra en 7,2 la magnitud del sismo con epicentro en Ayacucho. pic.twitter.com/gzz9m8XKgp — EDATV (@edatvoficial) August 20, 2026

Στο Κούσκο, περίπου 575 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, κάμερες ασφαλείας σε σχολείο κατέγραψαν τη στιγμή που οι μαθητές, τρομοκρατημένοι από τη δόνηση, εγκατέλειψαν τις αίθουσες και έτρεξαν προς ασφαλέστερο σημείο για να προστατευτούν.