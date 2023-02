Στους 59 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο με τους μετανάστες στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Καλαβρίας στην Ιταλία, μεταξύ των οποίων οι 12 είναι παιδιά, δήλωσε η υφυπουργός Εσωτερικών της χώρας, Βάντα Φέρο.

«Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί», πρόσθεσε η υφυπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας για το ναυάγιο με τους μετανάστες. Σύμφωνα με το πρακτορείο ANSA, οι περισσότερες σοροί βρέθηκαν στις ακτές του Στεκάτο ντι Κούτρο, παραθαλάσσιου θέρετρου στην επαρχία του Κρότωνα ενώ και άλλες εντοπίστηκαν στη θάλασσα.

Πάντως, οι διασωστικές Αρχές της Ιταλίας έχουν καταφέρει να σώσουν και 80 ανθρώπους, οι οποίοι περιέγραψαν τις στιγμές φρίκης. Όπως διηγήθηκαν, το πλεούμενο μήκους 20 μέτρων προσέκρουσε σε βράχια λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής και αμέσως μετά κόπηκε στα δυο, με αποτέλεσμα οι μετανάστες να βρεθούν στα μανιασμένα κύματα.

«Αποτελεί εγκληματική πράξη. Είναι απάνθρωπο το να ανταλλάσσεται η ζωή ανδρών, γυναικών και παιδιών με την τιμή του “εισιτηρίου” που πλήρωσαν, με την ψεύτικη προοπτική ενός ασφαλούς ταξιδιού», ανέφερε η ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης για το ναυάγιο.

More than 40 migrants, including a baby, have died and dozens more have survived after their overloaded boat sank in rough seas off southern #Italy



The vessel reportedly broke apart while trying to land with more than 100 people aboard near the coastal town of Crotone #Calabria pic.twitter.com/izokjaSIkK