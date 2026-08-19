Ιταλία: Άλογο προκάλεσε χάος σε ιπποδρομία στη Σιένα – Δείτε βίντεο

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε ιπποδρομία στην πόλη της Σιένας στην Ιταλία. Άλογο παρέσυρε θεατή, ενώ ο αναβάτης τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τη γραμμή του τερματισμού της ιστορικής ιπποδρομίας «Palio di Siena» στην Ιταλία, τη στιγμή που ο αναβάτης και το άλογό του περνούσαν πρώτοι.

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Το άλογο έπεσε με δύναμη στο έδαφος μετά την εισβολή θεατών στην πορεία του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης του.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο Τζοβάνι Ατσένι και το άλογό του είχαν περάσει πρώτοι τη γραμμή του τερματισμού και πραγματοποιούσαν τον γύρο του θριάμβου, όταν πλήθος ενθουσιασμένων θεατών άρχισε να κατακλύζει τον χώρο.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media φαίνεται η στιγμή που ένας από τους θεατές βρίσκεται ξαφνικά στην πορεία του αλόγου και συγκρούεται μαζί του.

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Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το άλογο να χάσει την ισορροπία του και να σωριαστεί στο έδαφος, ενώ ο Ατσένι εκτινάχθηκε από τη σέλα λίγα μέτρα μακρύτερα.

Το άλογο σηκώθηκε σχεδόν αμέσως.

Ο Ατσένι δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός, καθώς τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.