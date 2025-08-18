Ιταλία: Ανατριχιαστικό βίντεο από γέφυρα στη Σικελία να καταρρέει την ώρα που περνάνε από πάνω της αυτοκίνητα

Βίντεο δείχνει την γέφυρα Σαν Τζουλιάνο κοντά στην πόλη Ραντάτσο, στην επαρχία της Κατάνια της Σικελίας στην Ιταλία, να αρχίζει να καταρρέει, με ολόκληρα κομμάτια να πέφτουν στο έδαφος και να προκαλούν τρόμο στους οδηγούς. Μάλιστα την ώρα που η γέφυρα γκρεμιζόταν, αυτοκίνητα περνούσαν κανονικά από πάνω της.

Ανατριχιαστικές είναι οι εικόνες που δείχνουν κομμάτια από την γέφυρα στην Ιταλία και χώμα να πέφτουν στο κενό, ευτυχώς όμως ο κίνδυνος αποφεύχθηκε καθώς έγινε άμεσα αντιληπτό και διακόπηκε η διέλευση, χωρίς κάποιο ατύχημα. Η γέφυρα έκλεισε και ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης.

Τα πλάνα στο βίντεο που κυκλοφόρησε, αποκαλύπτουν την παλιά κατασκευή της γέφυρας, η οποία βρισκόταν εδώ και καιρό σε κρίσιμη κατάσταση, και επιδεινώθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Δήμοι στην επαρχία της Μεσσήνης κινδυνεύουν να απομονωθούν, καθώς λόγω του κλεισίματος της γέφυρας διακόπηκε η επικοινωνία τους με την πόλη Ραντάτσο, αστικό κέντρο με πάνω από 8.000 κατοίκους, όπου έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για τα επείγοντα περιστατικά, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέσεις των υπεραστικών και σιδηροδρομικών μέσων μαζικής μεταφοράς για τους φοιτητές που μετακινούνται προς την Κατάνια, καθώς και για την προμήθεια βασικών αγαθών (φαρμακεία, συμβουλευτικά κέντρα κ.λπ.) και βασικών εμπορικών υπηρεσιών.

Η λειτουργία λοιπόν της γέφυρας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους κατοίκους των γύρω περιοχών και η ανακατασκευή της πρέπει να είναι άμεση.