Ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες την Ιταλία και συγκεκριμένα την περιφέρεια Μάρκε, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ως αποτέλεσμα των ισχυρών βροχοπτώσεων, ενώ μέχρι στιγμής αγνοούνται τουλάχιστον πέντε άνθρωποι.

Ειδικότερα, ισχυρή νεροποντή έπληξε την περιφέρεια της Ανκόνα στην Ιταλία. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ενώ πολλά κτίρια πλημμύρισαν. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων μέχρι στιγμής αγνοείται η τύχη πέντε ανθρώπων. Ανάμεσά τους μια νεαρή μητέρα και το παιδί της.

Η περιοχή είναι απομονωμένη και για την αντιμετώπιση της κατάστασης έχουν κινητοποιηθεί η αστυνομία, οι καραμπινιέροι, η Πολιτική Προστασία και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο χωριό Καντιάνο, το οποίο έχει πλημμυρίσει, το νερό έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο των σπιτιών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή έχουν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι τηλεφωνικές συνδέσεις.

#Marche #Italy🇮🇹- Several people missing and dozens of vehicles swept away from heavy rainfall and flooding around #Cantiano and #Sassoferrato within #Ancona province, reports of at least 6 people killed [📹@TgLa7] pic.twitter.com/UaSGzmZZke