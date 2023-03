Δύο εκπαιδευτικά αεροσκάφη U-208 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιταλίας συγκρούστηκαν στον αέρα. Σκοτώθηκαν και οι δύο πιλότοι.

Τα δύο εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου U-208 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιταλίας συγκρούστηκαν πάνω από τη Ρώμη. Τα συντρίμμια τους έπεσαν πάνω σε κατοικημένη περιοχή της ιταλικής πρωτεύουσας, ενώ και οι δύο πιλότοι βρήκαν τραγικό θάνατο.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για άλλες απώλειες ή για τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος.

Το ζευγάρι των εκπαιδευτικών αεροσκαφών πετούσε πάνω από την περιοχή Guidonia Montecelio της Ρώμης, ως μέρος προσχεδιασμένης άσκησης εκπαίδευσης. Τα U-208 της 60ης πτέρυγας μάχης συγκρούστηκαν μετωπικά στον αέρα και έπεσαν στο έδαφος σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Guidonia.

Τους συνόδευαν και άλλα δύο αεροπλάνα, τα οποία ευτυχώς δεν ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Ένα από τα αεροσκάφη έπεσε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο στον δρόμο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά, όπως φαίνεται και στα βίντεο που έχουν δημοσιευθεί στα social media από αυτόπτες μάρτυρες:

