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Ιταλία: Έξι γυναικοκτονίες από τον Δεκαπενταύγουστο – 72χρονη λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγό της, 50χρονη μαχαιρώθηκε θανάσιμα

Νέο κύμα βίας κατά των γυναικών μέσα σε 4 μέρες
Ιταλία αστυνομία
Αστυνομικοί στην Ιταλία / REUTERS / Yara Nardi
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Αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα γυναικοκτονιών βρίσκεται η Ιταλία, καθώς έξι γυναίκες έχουν σκοτωθεί από συντρόφους τους ή πρώην συντρόφους τους μετά τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, το περασμένο Σάββατο.

Οι δύο τελευταίες γυναικοκτονίες στην Ιταλία έγιναν χθες, Τρίτη (18.08.2026), όταν 72χρονη γυναίκα λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τον 74χρονο σύζυγό της σ’ έναν αγρό κοντά στην Κοσέντσα της Καλαβρίας και μια 50χρονη Πολωνή μαχαιρώθηκε θανάσιμα από τον 69χρονο τυνήσιο σύζυγό της στο Κολεφέρο, νότια της Ρώμης.

Προχθές, Δευτέρα, μια 39χρονη γυναίκα είχε σκοτωθεί από τον 43χρονο πρώην σύζυγό της κοντά στη Βενετία, αφού τον είχε καταγγείλει επανειλημμένα στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία και αφού προέκυψε ότι από το 2002 τον είχαν καταγγείλει για βία άλλες τρεις γυναίκες.

Η γυναικοκτονία έχει περιληφθεί ως νέο αδίκημα στον ιταλικό ποινικό κώδικα και αντιμετωπίζεται ως εθνική έκτακτη ανάγκη, καθώς η φονική βία εναντίον γυναικών έχει φθάσει σε νέα ύψη στη χώρα, σημειώνει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Ωστόσο, προσθέτει το πρακτορείο, μια εκστρατεία για να εκπαιδευθούν οι νέοι ώστε να έχουν υγιείς σχέσεις με το αντίθετο φύλο σταμάτησε όταν η κυβέρνηση έθεσε ως προϋπόθεση την έγκριση των γονέων τους για τη συμμετοχή σ’ αυτή των μαθητών στα ιταλικά σχολεία.

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