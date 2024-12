Ιταλία: Ένας νεκρός και επτά τραυματίες από έκρηξη σε διυλιστήριο κοντά στη Φλωρεντία

Ένας νεκρός και επτά τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα (09.12.24) το πρωί σε διυλιστήριο της Τοσκάνης, στην Ιταλία.

Η έκρηξη εκδηλώθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε διυλιστήρια που βρίσκονται στο Καλεντσάνο της Τοσκάνης κοντά στη Φλωρεντία, όπως μετέδωσε το πρακτορείων ειδήσεων της Ιταλίας ANSA.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δύο από τους επτά τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές έκαναν γνωστό ότι η πυρκαγιά, που προκλήθηκε από την έκρηξη, δεν απειλεί τον χώρο φύλαξης καυσίμων.

Όλα τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν τεθεί σε ύψιστη επιφυλακή, δήλωσε ο περιφερειάρχης της Τοσκάνης Εουτζένιο Τζάνι.

Αμέσως μετά την έκρηξη στην ευρύτερη περιοχή ήταν ορατό ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.

Στο σημείο έκρηξης επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων.

A very strong explosion was felt in different parts of the province of Florence, Italy. Natural gas stock deposit of #Eni in Pratignone, #Calenzano exploded. Firefighters coming from all over Tuscany in the attempt to stop the fire. Air polluting will be wild in the next days. pic.twitter.com/G6pUYadXjm