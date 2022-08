Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης στο μικρό νησί Παντελερία (νότια της Σικελίας), με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους και τουριστών από ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν πολλαπλές εστίες, γεγονός που γεννά υποψίες ότι η φωτιά ήταν αποτέλεσμα εμπρησμών.

Πολλές κατοικίες δόθηκε εντολή να εκκενωθούν, καθώς πλησίαζαν επικίνδυνα τα πύρινα μέτωπα. Μεταξύ άλλων, απομακρύνθηκαν από τις βίλες τους διασημότητες όπως ο σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι ή ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάρκο Ταρντέλι.

Η ιταλική Πολιτική Προστασία αποφάσισε την αποστολή μέσων και ειδικευμένου προσωπικού στο Παντελερία από την Ματζάρα Ντελ Βάλο (Σικελία).

Πριν από λίγο πάντως ο δήμαρχος του νησιού, ο Βιντσέντσο Κάμπο, διαβεβαίωσε ότι «η κατάσταση έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο».

Se continua così, domani, di #Pantelleria resterà poco e niente.

Non so come faccia una persona anche solo a pensare di provocare una cosa del genere. E a me piange il cuore per la mia amata terra. In che paese viviamo?? pic.twitter.com/soqYOTUNBh