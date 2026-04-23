Ιταλία: Πέταξε τα παιδιά της από τον 3ο όροφο και βούτηξε στο κενό – 3 νεκροί, μάχη για τη ζωή της δίνει η μία κόρη της

Ανείπωτη τραγωδία στην Ιταλία όπου μία μητέρα έντυσε τα παιδιά της, άνοιξε το παράθυρο του σπιτιού της και τα πέταξε από τον 3ο όροφο, πριν βουτήξει και η ίδια στο κενό. Από την πτώση τραυματίστηκαν θανάσιμα τα 4 χρόνων και 4 μηνών παιδιά της, η ίδια, ενώ μάχη για τη ζωή της δίνει η 5,5 χρόνων κόρη της.

Η τραγωδία έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.04.2026) στο Καταντζάρο της Ιταλίας ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και κοιμόταν και ο σύζυγός της.

Από την πτώση σκοτώθηκαν ακαριαία τα δύο παιδιά ενώ η 5,5 χρόνων κόρη της τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ο πατέρας των παιδιών κατάλαβε το τι συνέβη όταν άκουσε ουρλιαχτά και έναν δυνατό θόρυβο. Αμέσως κατέβηκε στο πεζοδρόμιο και προσπάθησε να επαναφέρει τους αγαπημένους του αλλά μάταια.

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο και παρέλαβαν τους τραυματίες. Το μικρό κορίτσι νοσηλεύεται πλέον σε βαριά κατάσταση διασωληνωμένη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 46χρονη μητέρα έπασχε από επιλόχειο κατάθλιψη μετά την γέννηση και του τρίτου παιδιού της.

Σε ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία αναφέρει ότι «είχε εκδηλώσει και στο παρελθόν ψυχιατρικά προβλήματα».

Οι γείτονες την περιγράφουν ως ένα ήσυχο, συνεσταλμένο και βαθιά θρησκευόμενο άτομο.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες με σκοπό να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας αναμένεται να ρίξουν περισσότερο «φως» στην υπόθεση σχετικά με τις τελευταίες κινήσεις τόσο της 46χρονης όσο και των παιδιών της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα πριν βουτήξει στο κενό, άρπαξε και κράτησε σφιχτά στα χέρια της ένα ροζάριο.

Πληροφορίες από corriere.it