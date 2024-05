Ιταλία: Σοκ από την βάναυση κακοποίηση φοιτητή από αστυνομικούς στο Μαϊάμι – Σκληρές εικόνες

Ο Matteo Falcinelli, ένας Ιταλός φοιτητής που σπουδάζει στις ΗΠΑ, έπεσε θύμα αστυνομικής βίας στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Falcinelli, ένας 25χρονος από το Σπολέτο της Ιταλίας, συνελήφθη έξω από ένα νυχτερινό κέντρο στο Miami Beach τη νύχτα της 24ης Φεβρουαρίου. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια σειρά γεγονότων που τον άφησαν τραυματισμένο και την οικογένειά του σε κατάσταση σοκ.

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Quotidiano Nazionale, δείχνουν τον Falcinelli να είναι δεμένος και να παραμένει στο πάτωμα του κελιού του επί 13 λεπτά. Η μητέρα του, Valsta Studenikova, περιέγραψε την εμπειρία ως βασανιστήριο, θρηνώντας για την απώλεια του χαμόγελου και των ονείρων του γιου της, γεγονός που τον οδήγησε τελικά σε απόπειρα αυτοκτονίας.

“Βασανίστηκε: απλά δείτε τα βίντεο για να καταλάβετε”, είπε. Τα χέρια του Falcinelli έχουν νευρική βλάβη από τις χειροπέδες, καθιστώντας τον ανίκανο να εκτελέσει βασικές εργασίες. Τα τραύματα που φέρει δεν είναι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά- στοιχειώνεται από εφιάλτες.

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ιταλικού γενικού προξενείου στο Μαϊάμι και του υπουργείου Εξωτερικών στη Ρώμη. Έχουν εμπλακεί ενεργά στην υπόθεση, παρέχοντας υποστήριξη στον Falcinelli και την οικογένειά του, καταδικάζοντας παράλληλα την υποτιθέμενη κακομεταχείριση από τις τοπικές αρχές. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι κάλεσε τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ιταλία να δώσει προτεραιότητα στο θέμα, τονίζοντας τη δέσμευση της Ιταλίας να διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών της στο εξωτερικό.

Le urla di dolore, i piedi legati con una cinghia alle manette dietro la schiena. Matteo Falcinelli, studente italiano di 25 anni, è stato arrestato e incaprettato in cella per 13 minuti dalla polizia di Miami, in Florida. Le immagini pubblicate dal @qnazionale. pic.twitter.com/yt4NIx7aDH