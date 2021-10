Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (3.10.2021) στην Ιταλία, όταν ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος έπεσε δίπλα στη στάση του μετρό Σαν Ντονάτο, στο Μιλάνο. Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά οχτώ άτομα.

Από την πτώση του αεροπλάνου στην Ιταλία σκοτώθηκαν και οι οχτώ επιβάτες. Όπως μάλιστα μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένα παιδί.

Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα δείχνουν πως από τη συντριβή προκλήθηκε πυρκαγιά σε διπλανό πάρκινγκ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και των πρώτων βοηθειών.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Λινάτε του Μιλάνου, με προορισμό τη Σαρδηνία, με πέντε επιβάτες και τον πιλότο.

Χρήστες των social media ανάρτησαν βίντεο με τη φωτιά που ξέσπασε στη στάση του μετρό μετά τη συντριβή.

Italy

Small plane crashes in San Donato Milanese, crashing into a structure under construction near the subway pic.twitter.com/j2Wt209Gw7