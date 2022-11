Τραγωδία στην Ιταλία. Νεογέννητο μόλις είκοσι ημέρων πέθανε πριν φτάσει στη Λαμπεντούζα η βάρκα, στην οποία βρισκόταν με τη μητέρα του!

Το πτώμα του νεογέννητου βρήκαν λιμενικοί στην Ιταλία, οποίοι εντόπισαν και ρυμούλκησαν τη βάρκα μέχρι τη Λαμπεντούζα. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο θάνατος του βρέφους προκλήθηκε από υποθερμία.

«Το παιδί μου παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα αμέσως μετά τον τοκετό, ήλπιζα να μπορέσω να το φέρω στην Ιταλία για να θεραπευθεί», είπε συντετριμμένη η μητέρα του, μόλις έφτασε στο μικρό νησί, νότια της Σικελίας.

Είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους με προορισμό την Ευρώπη από την Ακτή Ελεφαντοστού.

