Μετά τη σκληρή μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό στο νοσοκομείο, γύρισε σπίτι της και βρήκε νεκρό τον άντρα της από επιπλοκές του ιού. Αυτή είναι η θλιβερή ιστορία της Lisa Steadman από την Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η 58χρονη Αμερικανίδα μπήκε στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της και, σύμφωνα με την Daily Mail, αντίκρισε νεκρό τον 55χρονο σύζυγό της. Τραγικό στοιχείο στην ιδιαίτερο θλιβερό περιστατικό ήταν ότι ο 55χρονος σύζυγός της, όπως της είπαν οι γιατροί, είχε πεθάνει από επιπλοκές του κορονοϊού. Και η 58χρονη Lisa μόλις είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο…

«Ήταν σαν να παίζω σε θρίλερ και εύχομαι να μην τον είχα δει έτσι, γιατί δεν μπορώ να βγάλω αυτή την εικόνα από το μυαλό μου» δήλωσε στο Lisa Steadman, μιλώντας στο FOX 13.

Όπως λέει η 58χρονη, η κατάσταση της υγείας του συζύγου της ήταν πολύ καλή και έκανε συχνά τεστ για τον κορονοϊό. Ωστόσο, κανένας από τους δυο τους δεν είχε εμβολιαστεί καθώς πίστευαν ότι τα σκευάσματα «δεν έχουν δοκιμαστεί αρκετά».

Σήμερα, η 58χρονη δηλώνει πως μόλις οι γιατροί της δώσουν το «πράσινο» φως θα εμβολιαστεί αμέσως.

