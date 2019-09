Jeff Bezos: Υπόσχεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων της Amazon

«Δεσμεύομαι να εκπληρώσω τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού δέκα χρόνια νωρίτερα και η Amazon να είναι η πρώτη στον κατάλογο» αυτών που θα το κάνουν, δήλωσε ο Jeff Bezos σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ουάσινγκτον, παρουσιάζοντας τη νέα αυτή πρωτοβουλία, που τιτλοφορείται «The Climate Pledge» (Η δέσμευση για το κλίμα) και έχει ως στόχο να υπογραφεί κι από άλλες επιχειρήσεις.

Η Amazon θα φτάσει σε μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα το 2040, δεσμεύτηκε ο Τζεφ Μπέζος.

«Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την επιρροή μας και το μέγεθός μας για να δείξουμε το δρόμο», υπογράμμισε, αναφερόμενος στην εταιρεία του πώλησης αγαθών και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.

Super excited about The Climate Pledge. Impossible to do this without @CFigueres. So grateful to you, Christiana. #ClimatePledge #Paris10YearsEarly pic.twitter.com/E9hkaLat5V

— Jeff Bezos (@JeffBezos) September 19, 2019