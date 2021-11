Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη από την σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε αρκετές περιοχές στην Τουρκία. Χθες, Δευτέρα (30/11), οι άνεμοι στην πρωτεύουσα έφτασαν και τα… 130 χλμ την ώρα!

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε αρκετές περιοχές της Τουρκίας. Δέντρα και σκεπές σπιτιών ξεριζώθηκαν, ενώ σημειώθηκαν και σοβαρά ατυχήματα στους δρόμους. Βίντεο από την σφοδρή κακοκαιρία και τον κόσμο να προσπαθεί να προφυλαχθεί κάνουν από χθες τον γύρο των social media.

Viral έχει γίνει και ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται λεωφορεία να έχουν σχηματίσει ένα «τείχος» για να προφυλάξουν μοτοσυκλετιστές που κινδύνευαν από τον άνεμο ενώ επιχειρούν να διασχίσουν την Γέφυρα των Μαρτύρων της 15ης Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη.

Buses shield motorbike drivers struggling with the strong winds caused by the storm on a bridge in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/8JM0Cect2T