Κανείς δεν ξέρει καλύτερα τον καιρό από έναν μετεωρολόγο. Και όταν έχουν χρόνο στην διάθεσή τους όπως ο Tom Niziol ο οποίος έχει βγει στην σύνταξη μας τροφοδοτούν με υπέροχες εικόνες από την κακοκαιρία στις παγωμένες ΗΠΑ.

Το κύμα κακοκαιρίας στις το οποίο έχει κοστίσει δεκάδες ανθρώπινες ζωές έχει και μια άλλη όψη που πάντα θα γοητεύει. Τα μικρά έργα τέχνης που φτιάχνει η ίδια η φύση.

Ο Tom Niziol ανέβασε στο twitter ένα βίντεο το οποίο έγινε αμέσως viral και δείχνει μια σαπουνόφουσκα να παγώνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και να μετατρέπεται σε χιονοκρύσταλλο.

When the weather gets as cold as it is in the eastern US, you can always have fun making frozen bubbles. Here is one of my creations. #winter @spann pic.twitter.com/CbV9GZtoQG