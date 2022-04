Στους έξι ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πυροβολισμών στον Σακραμέντο της Καλιφόρνια, όταν τουλάχιστον δύο οπλοφόροι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καυγά.

Σύμφωνα με την Κάθι Λέστερ, την αρχηγό της αστυνομίας στο Σακραμέντο, περί τις 02:00 ξέσπασε «μεγάλος καβγάς» στο κέντρο της πόλης και λίγη ώρα αργότερα άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τουλάχιστον ένα όπλο – κλεμμένο – ανακτήθηκε στον τόπο του μακελειού από τους αστυνομικούς που διενεργούν την έρευνα, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι «αρκετοί» ένοπλοι άνοιξαν πυρ.

Η κυρία Λέστερ είπε ότι επιτόπου πριν εκτυλιχτεί η τραγωδία βρισκόταν «πλήθος» ανθρώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, ο καβγάς ξέσπασε έξω από το London, νυχτερινό κέντρο που άνοιξε το 2019. Τουλάχιστον ένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν είχε πάει στο νυχτερινό κέντρο, σύμφωνα με την εφημερίδα Sacramento Bee.

Αρκετά βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά η αυθεντικότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί εικονίζουν καβγά στον οποίο εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, προτού ακουστεί σειρά εκπυρσοκροτήσεων που παραπέμπει σε αυτόματο τουφέκι.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε αμερικανικά ΜΜΕ επίσης έκαναν λόγο για πυρά που έμοιαζαν να προέρχονται από αυτόματο.

Mass shooting near the Capital building in Sacramento left 6 dead 15 injured. 4/2/22 pic.twitter.com/OxkyKaqyiZ — H̶y̶e̶i̶n̶ 🇺🇸🇰🇷 ✝️🍊 (@BabeeHyeinK2021) April 3, 2022

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επιτόπου, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, όλοι ενήλικοι, ενώ δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, που δεν έχει μπορέσει ακόμη να εξακριβώσει τις περιστάσεις που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ανάμεσα στους τραυματίες, ορισμένοι είναι «σοβαρά», σε «κρίσιμη» κατάσταση, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, ο Ντάρελ Στάινμπεργκ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Ζητάμε από τους πολίτες να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τους υπόπτους και να μας δώσουν κάθε πληροφορία που μπορεί να μας επιτρέψει να φωτίσουμε» την υπόθεση αυτή, είπε η αρχηγός της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχει συλληφθεί κανείς ύποπτος.

BREAKING:🚨 USA: Multiple people k!IIed and injured in mass shooting incident in downtown Sacramento, California; sound of automatic gunfire captured on amateur video pic.twitter.com/aHwco0UZG6 — OSINT Updates 🚨 (@OsintUpdates) April 3, 2022

«Ήταν φρικτό», αφηγήθηκε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KXTV ο Μπέρι Άξιους, ακτιβιστής που έφθασε επιτόπου μερικά λεπτά μετά το μακελειό. Περιέγραψε «αιμόφυρτα θύματα, κόσμο που ούρλιαζε, που έκλαιγε, άλλους που ρώταγαν πού είναι ο αδελφός τους ή η μητέρα τους, που έψαχναν τους γιους τους».

«Είναι δύσκολο να χωνέψουμε τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών», είπε ο δήμαρχος Στάινμπεργκ. «Η πόλη μας έχει ραγισμένη την καρδιά σήμερα το πρωί».

«Η αύξηση της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι μάστιγα για την πόλη μας, για την πολιτεία μας και για το έθνος μας, και υποστηρίζω όλα τα μέτρα για να μειωθεί», είπε ο κ. Στάινμπεργκ. «Πόσες ακόμη τραγωδίες θα χρειαστούν προτού να αντιμετωπίσουμε αυτή την αρρώστια στη χώρα μας; Ας είμαστε τίμιοι, είναι αρρώστια».

Ο αιρετός κάλεσε ιδίως να απαγορευτούν τα αυτόματα όπλα.

Police say 6 people have died and 10 injured following Sacramento Mass Shooting. #sacramentoshooting #news #streetmediahype pic.twitter.com/uhbkbjfG7S — Street Media Hype (@StreetMediaHype) April 3, 2022

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η βία με τη χρήση πυροβόλων όπλων να γίνει κάτι φυσιολογικό», υπερθεμάτισε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε πως για νιοστή φορά μια κοινότητα θρηνεί θύματα εξαιτίας της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων και αξίωσε το Κογκρέσο να εγκρίνει αυστηρότερη νομοθεσία.

«Απαγορεύστε τα όπλα-φαντάσματα. Απαιτήστε έλεγχο ιστορικού για όλες τις πωλήσεις όπλων. Απαγορεύστε τα τουφέκια εφόδου και τους γεμιστήρες μεγάλης χωρητικότητας. Αναιρέστε την ασυλία των κατασκευαστών όπλων», απαρίθμησε ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

Οι ανταλλαγές πυρών σε δημόσιους χώρους είναι ανατριχιαστικά συχνές στις ΗΠΑ — σε σχολεία, σε εμπορικά κέντρα, σε σούπερ-μάρκετ, σε χώρους λατρείας, σε χώρους εργασίας…

Σύμφωνα με το πρόγραμμα Small Arms Survey, το 2017 υπήρχαν στις ΗΠΑ κάπου 393 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα: περισσότερα από ό,τι κάτοικοι. Το δικαίωμα της οπλοκατοχής είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα.

Αναρίθμητες πρωτοβουλίες κοινοβουλευτικών και κυβερνήσεων για να ελεγχθεί πιο αυστηρά η πώληση των όπλων κατέληξαν στα καλάθια των αχρήστων στο Κογκρέσο, όπου το ισχυρό λόμπι των όπλων, η NRA, διατηρεί μεγάλη επιρροή.

Από την αρχή της χρονιάς, ο ιστότοπος Gun Violence Archive έχει καταγράψει πάνω από 10.700 θανάτους εξαιτίας πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκτονιών. Όλο το 2021, καταμετρήθηκαν 45.000 θάνατοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή.