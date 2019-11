Καλιφόρνια: Τουλάχιστον μία νεκρή από τα πυρά 15χρονου σε συγκρότημα σχολείων

Μια κοπέλα -πιθανότατα μαθήτρια- που τραυματίστηκε από τα πυρά νεαρού σε σχολείο της Σάντα Κλαρίτα στην Καλιφόρνια, κατέληξε τελικά, ενώ άλλα δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Συνολικά οι τραυματίες είναι τουλάχιστον επτά σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο αυτός ο αριθμός να έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Το περιστατικό συνέβη σε συγκρότημα σχολείων, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, που -κατά το γραφείο του Σερίφη- ήταν άνδρας Ασιατικής καταγωγής, που φορούσε μαύρα ρούχα.

Περίπου μία ώρα αργότερα ο Σερίφης ανακοίνωσε πως ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο.

Update regarding the shooting at #SaugusHigh, suspect is in custody and being treated at a local hospital. — Alex Villanueva (@LACoSheriff) November 14, 2019

Σύμφωνα πάντα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 15χρονος φερόμενος ως δράστης, ήταν μαθητής στο ίδιο σχολικό συγκρότημα.

BREAKING: One person dead, two critically injured in shooting at a Southern California high school, hospital officials say. The suspect is in custody at a hospital. https://t.co/7pEg1hghZL — The Associated Press (@AP) November 14, 2019

Το χρονικό της επίθεσης

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στις 7.45 το πρωί στο Γυμνάσιο Saugus στην Σάντα Κλαρίτα, στην Καλιφόρνια. Τουλάχιστον επτά άνθρωποι επλήγησαν από πυρά σήμερα μετά την εισβολή ενός ενόπλου μέσα στο σχολείο, στα βόρεια προάστια του Λος ‘Αντζελες, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον τρία θύματα νοσηλεύονται μετά τον πυροβολισμό σε λύκειο της Σάντα Κλαρίτα, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη στο Twitter

“Υπάρχουν “αρκετά θύματα” στο λύκειο Saugus, στην πόλη της Σάντα Κλαρίτα, ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στo Twitter αυτός ο δήμος της Καλιφόρνιας.

Η αστυνομία καταδιώκει έναν άνδρα που φέρεται να είναι ο σκοπευτής, έχει “ασιατικά χαρακτηριστικά” και είναι ντυμένος στα μαύρα.

Ο σερίφης της κομητείας του Λος Αντζελες κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και να αμπαρώσουν τις πόρτες τους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο λύκειο Saugus, σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Δείτε εικόνα ζωντανά από την περιοχή

Sheriff’s deputies swarm Saugus High School in Santa Clarita, California, where multiple people are in critical condition after a shooting pic.twitter.com/5Gvm6FrfUO — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 14, 2019

Οι μαθητές, ο ένας πίσω από τον άλλον, έχοντας σε αρκετές περιπτώσεις τα χέρια ψηλά στον αέρα, απομακρύνθηκαν από το λύκειο.

Το λύκειο Σόγκους και αρκετά παρακείμενα κτίρια έχουν αποκλειστεί, όπως και όλα τα σχολεία στην περιφέρεια Ουίλιαμ Σ. Χαρτ.

Στην περιοχή βρίσκονται ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NBC Λος ‘Αντζελες κάνει λόγο για επτά θύματα, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό. Ο απολογισμός των ανθρώπων που επλήγησαν από τα πυρά διαφέρει, άλλα μμε κάνουν λόγο για τρεις ανθρώπους και άλλα ανεβάζουν τον αριθμό στους επτά.

Μαρτυρίες – σοκ

Μια μαθήτρια είπε ότι καθόταν με φίλους της δίπλα στην βιβλιοθήκη όταν άκουσε πυροβολισμούς και τότε άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι. Η περιοχή όπου στεγάζονται και άλλα σχολεία μεταξύ των οποίων και ένα Δημοτικό, έχει αποκλειστεί. Στο συγκεκριμένο συγκρότημα σχολείων φοιτούν πάνω από 2000 μαθητές.