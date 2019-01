Καμάλα Χάρις: Ένα ακόμη… αγκάθι στον δρόμο του Τραμπ!

«Το μέλλον της χώρας μας εξαρτάται από εσάς και από εκατομμύρια άλλους ανθρώπους με τους οποίους ενώνουμε τις φωνές μας για να υπερασπιστούμε τις αμερικανικές αξίες» επισήμανε σε ένα βίντεο που ανήρτησε η Καμάλα Χάρις στο Twitter.

«Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαι υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ».

Δείτε το

I'm running for president. Let's do this together. Join us: https://t.co/9KwgFlgZHA pic.twitter.com/otf2ez7t1p

— Kamala Harris (@KamalaHarris) January 21, 2019