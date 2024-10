Κάμαλα Χάρις: Η απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ για τα δικαιώματα των γυναικών και τις αμβλώσεις

Η Κάμαλα Χάρις απάντησε σήμερα (31.10.2024) στον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την άμβλωση, ένα κρίσιμο θέμα σε μια άκρως τεταμένη προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ.

Πέντε ημέρες πριν από μία εκλογική αναμέτρηση με απρόβλεπτη έκβαση και με πιθανό βίαιο αντίκτυπο, ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και η Δημοκρατική αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, επιδίδονται σε μια σκληρή μάχη για την επικράτησή τους στις επονομαζόμενες «swing states», τις πολιτείες-κλειδιά που θα καθορίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η Κάμαλα Χάρις, επιχειρεί να κινητοποιήσει το γυναικείο εκλογικό σώμα και υπόσχεται να επαναφέρει το ομοσπονδιακό δικαίωμα στην άμβλωση, απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, που συνηθίζει να κάνει σεξιστικές δηλώσεις, ενώ καταδικάστηκε το 2023 από το αστικό δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε πρόστιμα ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για σεξουαλική επίθεση.

Σήμερα, οι Δημοκρατικοί κυκλοφόρησαν ένα απόσπασμα από την προεκλογική συγκέντρωσή του χθες, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνος χλευάζει τους συμβούλους του που του ζητούν να σταματήσει να παρουσιάζεται ως «προστάτης» των γυναικών και λέει χαρακτηριστικά: «Θα το κάνω είτε ευχαριστεί είτε όχι τις γυναίκες». Από το Μάντισον, στο Γουισκόνσιν, η Χάρις κατήγγειλε αυτά τα «πολύ προσβλητικά» σχόλια.

“It’s very offensive to women”



