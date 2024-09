Κάμαλα Χάρις: Θρίαμβος το debate για την υποψήφια των Δημοκρατικών – «Ήταν η βραδιά της» λέει αναλυτής του Fox

Κέρδισε τις εντυπώσεις η Κάμαλα Χάρις στο debate που έγινε χτες (10.09.2024) μεταξύ της ίδιας και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώτη τηλεμαχία του Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις πραγματοποιήθηκε με τις δύο πλευρές να υποστηρίζουν ότι είχαν πολύ καλές επιδόσεις. Αναλύοντας τα όσα έγιναν το βράδυ της Τρίτης στο κανάλι Fox News ένας καλεσμένος δήλωσε ότι η αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών «σάρωσε» τον πρώην πρόεδρο.

Σε αντίθεση με την επίδοση του debate που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζο Μπάιντεν, η επίδοση της Κάμαλα Χάρις ήταν εμφανώς διαφορετική και καλύτερη. Όπως αναφέρθηκε, η Κάμαλα Χάρις ήταν πολύ καλά διαβασμένη και προετοιμασμένη για την αναμέτρηση απέναντι στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

«Ο Τραμπ είχε μια άσχημη νύχτα. Ακούσαμε τόσα πολλά από τα παλιά του παράπονα. Αυτή ήταν η νύχτα της Κάμαλα Χάρις», είπε ο καλεσμένος του Fox News.

Fox guest: Make no mistake, Trump had a bad night. We heard so many of his old grievances. This was Kamala Harris’ night pic.twitter.com/MTbL3aCD90