Καμίλα για τον καρκίνο του βασιλιά Καρόλου: «Ήθελα απεγνωσμένα να το πω, αλλά δεν μπορούσα»

Η βασίλισσα Καμίλα αποκάλυψε για πρώτη φορά πόσο δύσκολο ήταν να κρατήσει κρυφή τη διάγνωση καρκίνου του βασιλιά Καρόλου πριν ανακοινωθεί δημόσια.

Σε βίντεο για τα 30 χρόνια της φιλανθρωπικής οργάνωσης Maggie’s, της οποίας είναι πρόεδρος, η βασίλισσα Καμίλα θυμήθηκε πόσο δύσκολο ήταν να συναντά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους, γνωρίζοντας ήδη ότι ο σύζυγός της, βασιλιάς Κάρολος, θα έπρεπε να υποβληθεί σε θεραπεία.

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Τον Ιανουάριο του 2024, η Καμίλα εγκαινίασε νέο κέντρο υποστήριξης της Maggie’s στο Royal Free Hospital του Λονδίνου, λίγες ημέρες πριν δημοσιοποιηθεί η διάγνωση του Καρόλου. «Κανείς δεν μπορούσε να πει τίποτα τότε και αυτό ήταν αρκετά δύσκολο. Παραλίγο να πω κάτι, αλλά, ξέρετε, ένιωσα ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε. «Ήθελα απεγνωσμένα να το βγάλω από μέσα μου, αλλά προφανώς δεν μπορούσα», πρόσθεσε.

Η διάγνωση του βασιλιά ανακοινώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2024 και, περισσότερα από δύο χρόνια αργότερα, ο Κάρολος εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία. Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επισημαίνει ότι η κατάσταση της υγείας του συνεχίζει να κινείται προς «θετική κατεύθυνση».

Η Καμίλα αποκάλυψε παράλληλα πως ο τρόπος του συζύγου της να αντιμετωπίσει την ασθένεια ήταν να συνεχίσει κανονικά τις επίσημες υποχρεώσεις του. «Τίποτα δεν τον σταμάτησε. Απλώς είπε: “Αυτός είναι ο τρόπος μου. Έτσι θα το αντιμετωπίσω”», σημείωσε.

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Η ίδια παραδέχθηκε ότι εκείνη η επίσκεψη στο νοσοκομείο είχε πλέον διαφορετικό συναισθηματικό βάρος. «Κοιτούσα όλους όσοι υπέφεραν και τους συγγενείς τους και νομίζω ότι αυτό με έκανε να συνειδητοποιήσω ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικά είναι αυτά τα μέρη», είπε.

Ο Κάρολος δεν έχει αποκαλύψει ποτέ τον τύπο καρκίνου από τον οποίο πάσχει, ωστόσο έχει συναντηθεί επανειλημμένα με ανθρώπους που ασχολούνται με τη θεραπεία και την υποστήριξη ασθενών. Σύμφωνα με τη Maggie’s, μετά τη δημοσιοποίηση της διάγνωσής του αυξήθηκαν κατά 12% οι άνδρες με καρκίνο που επικοινώνησαν με την οργάνωση.

Η επικεφαλής της Maggie’s, Ντέιμ Λόρα Λι, τόνισε ότι η δημόσια στάση του βασιλιά βοήθησε άλλους ανθρώπους να μιλήσουν πιο ανοιχτά για τη νόσο, ενώ τα λόγια της Καμίλα αναδεικνύουν την ανάγκη υποστήριξης και των συγγενών. Η Maggie’s διαθέτει 27 κέντρα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, στους χώρους μεγάλων νοσοκομείων του NHS που αντιμετωπίζουν περιστατικά καρκίνου, παρέχοντας κάθε χρόνο βοήθεια σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Η διάγνωση του βασιλιά Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο London Clinic για καλοήθη διόγκωση του προστάτη, όταν οι γιατροί εντόπισαν τον καρκίνο.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν έχουν αποκαλύψει ποτέ τον ακριβή τύπο του καρκίνου. Έχουν, ωστόσο, διευκρινίσει ότι δεν επρόκειτο για καρκίνο του προστάτη ούτε για καρκίνο που σχετιζόταν με την επέμβαση.

Ο βασιλιάς επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη διάγνωσή του, ελπίζοντας ότι η δική του στάση θα ενθάρρυνε και άλλους ανθρώπους να μιλήσουν ανοιχτά και να αναζητήσουν βοήθεια.

Ακολούθησε μια μακρά και κατά διαστήματα ιδιαίτερα απαιτητική περίοδος θεραπείας, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο, τα Ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι ο Κάρολος είχε ανταποκριθεί «εξαιρετικά καλά» στη θεραπεία και ότι αυτή θα περνούσε πλέον σε μια «προληπτική φάση». Ο ίδιος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «μεγάλη προσωπική ευλογία».

Η κατάστασή του εξακολουθεί να παρακολουθείται και να αξιολογείται συστηματικά, με στόχο να προστατευθεί και να διασφαλιστεί η συνεχιζόμενη ανάρρωσή του.