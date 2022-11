Δυσοίωνο είναι το μέλλον για το ανθρώπινο γένος, αφού φαίνεται πως η τεχνολογία θα επηρεάσει σημαντικά την εξέλιξή του και με το πέρασμα των χρόνων ο άνθρωπος θα μεταμορφωθεί σε ένα γκροτέσκο είδωλο.

Η εταιρεία Toll Free Forwarding, σε συνεργασία με επιστήμονες, δημιούργησε αυτό που οι επιστήμονες θεωρούν ως το μέλλον της ανθρωπότητας, ύστερα από χρόνια εξάρτησης από την τεχνολογία. Πρόκειται για έναν καμπούρη άνθρωπο, με επιπλέον βλέφαρα και συρρικνωμένο λαιμό.

Ο Dr Nikola Djordjevic από το Med Alert Help σημείωσε: «Ο τρόπος με τον οποίο κρατάμε τα τηλέφωνά μας μπορεί να προκαλέσει πίεση σε ορισμένα σημεία επαφής – προκαλώντας έτσι τα δάχτυλά μας να μην κλείνουν το οποίο είναι γνωστό ως σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα».

Ο άνθρωπος θα μετατραπεί στον χειρότερο εφιάλτη του το 3.000 μ.Χ. θα έχει καμπούρα, κυρτά άκρα, μεγαλύτερο κεφάλι, αλλά με μικρότερο εγκέφαλο και δεύτερο σετ βλεφάρων, για να προστατεύει τα μάτια του από την ακτινοβολία.

Αυτό είναι το μοντέλο Mindy που επιστήμονες έφτιαξαν για να αφυπνίσουν την ανθρωπότητα. Δείτε τη δημοσίευση της Toll Free Forwarding εδώ.

