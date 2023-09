Η κακοκαιρία Lee σφυροκοπάει από χθες (16.9.2023) τον Καναδά και συγκεκριμένα το δυτικό τμήμα της επαρχίας της Νέας Σκωτίας, πλημμυρίζοντας δρόμους, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κατά μήκος των καναδικών ακτών του Βόρειου Ατλαντικού.

Χθες αναφέρθηκε ο θάνατος τουλάχιστον ενός ανθρώπου εξαιτίας της κακοκαιρίας Lee που σαρώνει τον Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οδηγός έχασε τη ζωή του στην αμερικανική πολιτεία Μέιν όταν δέντρο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό του.

Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) ανακοίνωσε ότι ο Lee μετακινείται βορειότερα αφού έπληξε χθες το Λονγκ Άιλαντ, μικρό νησί νοτιοδυτικά του Χάλιφαξ.

Η κακοκαιρία Lee αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά κατά τις επόμενες δύο-τρεις ημέρες. Έφερε ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις ενώ προκάλεσε πλημυρρικά φαινόμενα σε παράκτια τμήματα του Μέιν και σε περιοχές στις ακτές του Καναδά στον Ατλαντικό.

Στη Νέα Σκωτία του Καναδά, περίπου 120.000 άνθρωποι έμειναν χθες χωρίς ρεύμα από την κακοκαιρία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και προκάλεσαν ζημιές στις γραμμές ηλεκτροδότησης. Στο γειτονικό Νιου Μπράνσγουικ, σχεδόν 20.000 άνθρωποι αντιμετώπιζαν προβλήματα με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Atlantic storm Lee lands in Canada with 70 mph winds, 1 death in Maine when a tree limb fell on a vehicle. Source: https://t.co/55Lb2Bm623 Stay safe Video capturing the flooding entering the streets. #Canada #storm #CycloneLee #StaySafe pic.twitter.com/X5BiHOjlu3

«Τα συνεργεία κατάφεραν να αποκαταστήσουν το ρεύμα σε κάποιους πελάτες ωστόσο οι συνθήκες επιδεινώνονται. Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 80 χλμ/ώρα, δεν είναι ασφαλές να εργάζονται τα συνεργεία μας», δήλωσε χθες ο Ματ Ντρόβερ από την εταιρία ηλεκτρισμού της Νέας Σκωτίας.

Η ταχύτητα των ανέμων της κακοκαιρίας ξεπέρασε τα 100 χλμ/ώρα στις δυτικές περιοχές της Νέας Σκωτίας και τα 90 χλμ/ώρα στο Χάλιφαξ, τη μεγαλύτερη πόλη της επαρχίας, ανέφερε ο ίδιος σε ανακοίνωση. Το αεροδρόμιο του Χάλιφαξ ήταν κλειστό για όλα τα αεροσκάφη.

Στο Μέιν, σχεδόν 70.000 νοικοκυριά δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα έως αργά χθες βράδυ, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutages.us.

Hurricane Lee is slowly picking up speed as it moves north, intending to bring dangerous tropical conditions to New England and Southeast Canada



A Tropical Storm Warning is in effect for portions of Massachusetts, with hurricane watches for Maine, Nova Scotia, and New Brunswick. pic.twitter.com/fJAFe2poHq