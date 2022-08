Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό διόρισε για πρώτη φορά χθες Παρασκευή μια αυτόχθονα δικαστή, τη Μισέλ Ο’ Μπόνσαγουιν, στο Ανώτατο Δικαστήριο, την ώρα που η χώρα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία συμφιλίωσης με τους αυτόχθονες.

«Είμαι χαρούμενος που ανακοινώνω τον διορισμό της δικαστή Μισέλ Ο’ Μπόνσαγουιν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Καναδά», ανέφερε ο Τριντό σε ανακοίνωσή του.

Πρόκειται «για ένα ιδιαίτερα αξιοσέβαστο μέλος του καναδικού δικαστικού συστήματος, η καριέρα της οποίας είναι αξιοθαύμαστη. Θα προσφέρει τις ανεκτίμητες γνώσεις της στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Twitter.

