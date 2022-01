Σε καραντίνα μπαίνει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως έγραψε σε ανάρτησή της στο twitter ο οδηγός της βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Έτσι, η Πρόεδρος της Κομισιόν επιστρέφει στις Βρυξέλλες και δεν θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση σε ειδική τελετή στο ευρωκοινοβούλιο για τον αποβιώσαντα Πρόεδρό του Νταβίντ Σασόλι ο οποίος έφυγε από την ζωή την περασμένη εβδομάδα.

My driver has tested positive for #COVID19.



Regretfully, I must therefore cancel my participation to the @Europarl_EN plenary.



I am returning to Brussels.