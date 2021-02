Καρέ – καρέ επιχείρηση διάσωσης μέσα στον πάγο: Εγκλωβίστηκαν σε φορτηγάκι που βυθιζόταν (vid)

Στιγμές μεγάλης αγωνίας έζησαν μια γυναίκα κι ένας άνδρας στην πολιτεία του Κονέκτικατ των ΗΠΑ, όταν το όχημά τους άρχισε να βυθίζεται μέσα σε κομμάτια πάγου. Για καλή τους τύχη, αυτόπτης μάρτυρας είδε το ατύχημα και κάλεσε την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το ABC News, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/2) στο Cummings Park. Η γυναίκα είπε πως είχε πάει στο πάρκο για να βγάλει φωτογραφίες το φορτηγάκι της με φόντο το χιόνι, όταν όμως επιχείρησε να φύγει τα πράγματα δυσκόλεψαν.

Σε βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα καταγράφεται η στιγμή που ενώ οδηγεί φτάνει σε ένα όχι τόσο καθαρό σημείο του χιονιού και αμέσως το φορτηγάκι πέφτει στο νερό. Σύμφωνα με την ίδια, προσπαθούσε μάταια να βγάλει το όχημα από το νερό. «Δεν είχα καταλάβει πως ήταν κάποιο παγωμένο κανάλι, νόμιζα πως ήταν απλώς γρασίδι» είπε.

