Ένας οδηγός σκοτώθηκε όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι νωρίς σήμερα το πρωί, αναφέρει η αστυνομία της ρουμανικής πρωτεύουσας σε ανακοίνωσή της.

Βίντεο που καταγράφηκε προτού φτάσουν οι πυροσβέστες στο σημείο δείχνει το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου να έχει τυλιχτεί στις φλόγες καθώς εξακολουθούσε να βρίσκεται σφηνωμένο στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας.

A car crashed into the gate of the #Russian Embassy in the #Romanian capital early Wednesday, bursting into flames and killing the driver, local police said.#Russia #Romania pic.twitter.com/YgDuPtrFla