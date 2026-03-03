Κόσμος

Κατάρ: 10 συλλήψεις υπόπτων για σχέσεις με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα από τους δύο ιρανικούς πυραύλους προς το Κατάρ, με τον έναν να στοχεύει την αμερικανική αεροπορική βάση «al Udeid»
Ιρανικές επιθέσεις στο Κατάρ
Δύο ομάδες συνδεδεμένες με τους Φρουρούς της Επανάστασης, το επίκεντρο στρατιωτικό σώμα του Ιράν, συνελήφθησαν στο Κατάρ τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (04.03.2026).

Οι αρχές του Κατάρ δήλωσαν ότι συνέλαβαν 10 υπόπτους για σχέσεις τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, εκ των οποίων:

Επτά φέρονται να είχαν αναλάβει την αποστολή να συλλέγουν πληροφορίες για ζωτικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ τρεις είχαν αναλάβει αποστολές σαμποτάζ και είχαν λάβει εκπαίδευση στη χρήση drones.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της χώρας είχε επιβεβαιώσει ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει δύο πυραύλους προς το έδαφός της, με τον έναν να στοχεύει την αμερικανική αεροπορική βάση al Udeid.

 

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Κόσμος
