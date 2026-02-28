Κατάρ: Καρέ καρέ η πτώση βαλλιστικού πυραύλου του Ιράν σε κατοικημένη περιοχή

Ένα σοκαριστικό βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media από περιοχή λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ντόχα του Κατάρ, στην οποία καταπέφτει ένας βαλλιστικός πύραυλος που είχε εκτοξεύσει το Ιράν.

Μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ, το Ιράν προχώρησε σε μαζικά αντίποινα στοχεύοντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε χώρες όπως το Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακόμα και τη Σαουδική Αραβία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα (28.02.2026) ότι αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν και πως η κατάσταση στη χώρα είναι σταθερή, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι άμαχος πληθυσμός κινδύνευσε από τις πυραυλικές επιθέσεις.

Epic moment of a fragment from a downed Iranian ballistic missile falling right near a busy street in a residential area in Doha, the capital of Qatar.

Locals are openly running along the roads and filming the scene, barely avoiding the detonation of leftover fuel. pic.twitter.com/Sb5wf8JApi — (@TheDeadDistrict) February 28, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίμαχο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ένας βαλλιστικός πύραυλος, πιθανώς μετά την αναχαίτισή του, πέφτει σε συνοικία λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ντόχα, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκρήξεις και τεράστια φωτιά από τα αμάξια που χτυπήθηκαν από τα συντρίμμια του.

Στο μεταξύ, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι απομακρύνει τους κατοίκους από τη συνοικία στην οποία βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία στοχοθετήθηκε νωρίτερα σήμερα από ιρανικούς πυραύλους.

«Το υπουργείο Εσωτερικών άρχισε να απομακρύνει τους πολίτες και τους κατοίκους στη ζώνη του Ζουφάιρ. Ζητούμε τη συνεργασία σας με τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε το υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Εξάλλου, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον γειτόνων της, αναφέρεται σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του βασιλείου.

«Το βασίλειο καταδικάζει απερίφραστα και καταγγέλλει με τη μεγαλύτερη σφοδρότητα τη βάναυση επίθεση του Ιράν και την κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Κατάρ, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας», αναφέρετραι στην ανακοίνωση.

Εντούτοις, στο κείμενο δεν γίνεται λόγος για ιρανικά πυρά με στόχο τη Σαουδική Αραβία, αν και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν νωρίτερα σήμερα εκρήξεις στην σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ.