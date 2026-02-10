«Καταρρέει» το αφήγημα Τραμπ για τους «εγκληματίες μετανάστες» της ICE: 40% χωρίς μητρώο, κάτω από 14% οι βίαιοι

Λιγότερο από το 14% των σχεδόν 400.000 μεταναστών που συνελήφθησαν από την ICE κατά τον πρώτο χρόνο της επιστροφής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο αντιμετώπιζαν κατηγορίες ή καταδίκες για βίαια εγκλήματα, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που εξασφάλισε το CBS News.

Τα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν, προσφέρουν μια αναλυτική εικόνα για τις συλλήψεις στο πλαίσιο των εκτεταμένων επιχειρήσεων απέλασης μεταναστών στις ΗΠΑ. Παρά τις συχνές δηλώσεις της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ ότι η καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης στοχεύει κυρίως «επικίνδυνους και βίαιους εγκληματίες», τους οποίους ο πρόεδρος και οι συνεργάτες του έχουν χαρακτηρίσει «τους χειρότερους των χειρότερων», τα δεδομένα δείχνουν διαφορετική εικόνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το έγγραφο, η ICE προχώρησε σε περίπου 393.000 συλλήψεις μεταξύ 21 Ιανουαρίου 2025 και 31 Ιανουαρίου 2026. Από αυτούς, περίπου το 58% είχε παλαιότερες κατηγορίες ή καταδίκες, το 39% δεν είχε κανένα ποινικό μητρώο και κατηγορήθηκε αποκλειστικά για διοικητικές παραβάσεις μετανάστευσης, ενώ το 3% συνελήφθη για νέες ποινικές κατηγορίες.

Μεταξύ όσων είχαν ποινικό ιστορικό, η πλειονότητα δεν αφορούσε βίαια αδικήματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις το 0,5% σχετιζόταν με ανθρωποκτονία, το 1,4% με σεξουαλικές επιθέσεις, το 0,3% με απαγωγές, το 0,1% με εμπρησμό, το 0,7% με ληστείες και το 1,3% με διαρρήξεις. Συνολικά, οι κατηγορίες αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 13,9% του συνόλου.

Οι πιο συχνές κατηγορίες αφορούσαν επιθέσεις, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών, αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά και παραβάσεις περί όπλων, ενώ ένα μεγάλο μέρος καταγράφηκε στην κατηγορία «άλλα εγκλήματα», η οποία περιλαμβάνει και παραβάσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έγγραφο καταγράφει επίσης ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα συλληφθέντες δεν είχαν καθόλου ποινικό παρελθόν και κατηγορήθηκαν μόνο για αστικές παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας, όπως η παράνομη παραμονή ή η υπέρβαση άδειας διαμονής. Οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται από διοικητικά δικαστήρια μετανάστευσης και όχι από ποινικά δικαστήρια.

Όσον αφορά τις συμμορίες, περίπου το 1,9% των συλλήψεων, δηλαδή περίπου 7.500 άτομα, φέρεται να συνδέθηκε με υποψίες συμμετοχής σε συμμορίες όπως η Tren de Aragua, μια εγκληματική ομάδα με ρίζες στις φυλακές της Βενεζουέλας. Η συγκεκριμένη συμμορία είχε παρουσιαστεί από την κυβέρνηση Τραμπ ως βασικός στόχος των επιχειρήσεων, με περισσότερους από 200 άνδρες να απελαύνονται σε φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ. Ωστόσο, έρευνα του CBS News είχε αναφέρει ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν εμφανές ποινικό μητρώο.

Την ίδια στιγμή, η δημόσια στήριξη στο πρόγραμμα απελάσεων φαίνεται να μειώνεται. Δημοσκόπηση του ίδιου καναλιού τον προηγούμενο μήνα έδειξε ότι η υποστήριξη στις επιχειρήσεις απελάσεων έχει υποχωρήσει στο 46%, από 59% στην αρχή της δεύτερης θητείας του προέδρου, ενώ πάνω από το 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι πράκτορες ενεργούν «πολύ σκληρά».

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, η εκπρόσωπος του DHS Tricia McLaughlin ανέφερε σε δήλωσή της ότι «η διακίνηση ναρκωτικών, η διανομή παιδικής πορνογραφίας, οι διαρρήξεις, η απάτη, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η υπεξαίρεση, η προσέγγιση ανηλίκου και η διακίνηση ανθρώπων κατατάσσονται ως “μη βίαια εγκλήματα”».